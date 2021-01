WandaVision, il quarto episodio conferma l'identità del villain della serie Disney+?

Anche se mancano ancora cinque episodi alla conclusione di WandaVision, l’ultimo uscito ha confermato un aspetto dello spettacolo che tutti avevano intuito, la nuova clip della serie Disney+ sul quinto episodio ci mostra come lo show diventerà più oscuro.

L’episodio quattro ha seguito Monica mentre tornava dal Blip dopo Avengers: Endgame e decide di riprendere il suo lavoro all'interno dello SWORD, che l'ha portata a incontrare Jimmy Woo poco fuori Westview. È stata poi risucchiata nel campo di forza che circonda la città, il che ha portato la SWORD a creare un campo fuori dall'area per indagare e monitorare da vicino gli eventi della vita della sitcom di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).



Nell’episodio tre abbiamo visto che Monica è stata espulsa da Westview, Wanda era sconvolta dalla menzione di Ultron da parte di Monica e l’ha accusava di non essere né sua amica né sua vicina di casa.

Wanda ha quindi usato i suoi poteri per cacciarla fuori dalla città e quando Monica si è svegliata nel campo, è stata circondata dallo SWORD. Jimmy e Darcy si sono precipitati al suo fianco per soccorrerla e lei ha esclamato: "Era Wanda, è opera di Wanda".



Nel nuovo teaser che potete vedere qui in alto, sembra che Wanda potrebbe non sapere come è iniziata la sua nuova realtà. Può controllare gli eventi a Westview, ma ciò non significa che qualcosa o qualcuno di più grande non abbia innescato la spirale. Vediamo anche Visione tentare di scappare da Westview e nel finale sembra che i due siano pronti a combattere l'uno contro l'altro.



Inoltre il testo dice: "La vita potrebbe essere perfetta quando è fatta apposta per te", questo potrebbe significare che Wanda ha creato la vita che desiderava a Westview e potrebbe essere l'antagonista principale dell'intera serie.



Leggete la nostra recensione del quarto episodio di WandaVision e scoprite le origini della ninna nanna sokoviana cantata da Wanda nel terzo episodio ai suoi bambini.