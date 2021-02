WandaVision, ci sarà un episodio extra a sorpresa? Ecco cosa lo fa pensare

Prima che venisse ufficialmente annunciato il numero di episodi di WandaVision, ci siamo chiesti a lungo quale sarebbe stata la durata effettiva dello show Marvel. Ma ora che sembravamo avere trovato la risposta, ecco che potrebbe verificarsi una piccola sorpresa...

Da quanto annunciato dai Marvel Studios, infatti, WandaVision è composto di 9 episodi, ed eccetto per i primi due che sono stati resi entrambi disponibili il giorno del debutto dello show su Disney+, ogni episodio è distribuito a cadenza settimanale, andando a coprire il periodo di tempo dal 15 gennaio al 12 marzo, ovvero fino a due settimane prima dell'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier sulla piattaforma streaming.

Eppure, un recente post di facebook avrebbe indicato la presenza di un decimo episodio per la serie con protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen.

Secondo quanto originariamente pubblicato nel post di STW Talent Agency (poi modificato), la loro cliente, l'attrice Selena Anduze, avrebbe fatto la sua comparsa negli episodi 4, 5, 7, 8, 9 e 10 di WandaVision.

Ora, è ovvio che potrebbe benissimo trattarsi di un semplice errore, ma considerando il fatto che la scritta appare nelle immagini e non nel testo del post, è più difficile che possa essere stato aggiunto un episodio in più (con tanto di punto esclamativo) per via di una semplice svista. Sempre possibilissimo, naturalmente, ma chi può dirlo... Non fino a quando non lo vedremo da noi.

Dopotutto, la messa in onda di due episodi invece che uno durante la season premiere di WandaVision potrebbe aver spianato la strada all'inserimento di un episodio extra (il gran finale? Una sorta di coda, a mo' di epilogo/introduzione al prossimo capitolo del MCU?), visto lo scarto di una settimana che adesso separerebbe la serie dalla prossima in uscita, e così sarebbe mantenuta alla lettera la promessa di mostrare ogni settimana nuovi contenuti targati MCU.

E voi, cosa ne pensate? I Marvel Studios avranno davvero una sorpresa del genere in serbo per noi? Fateci sapere nei commenti.