WandaVision esplorerà ulteriormente la psicologia di Scarlet Witch

Ammettiamolo: WandaVision è diventato uno dei progetti Marvel Studios per Disney+ da tenere maggiormente d'occhio. La sua protagonista, Scarlet Witch, è d'altronde un personaggio piuttosto complesso e siamo tutti curiosi di scoprire come affronterà la perdita di Visione. Elizabeth Olsen, star del MCU, ci parla proprio dell'eroina.

L'attrice, che ha vestito i panni di Wanda in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha rilasciato una recente intervista ad Entertainment Weekly e ha anticipato che WandaVision esplorerà ulteriormente la psicologia della potente strega Marvel.

"Sin dai tempi di Age of Ultron ciò che più ho amato di Scarlet Witch sono una serie di aspetti che vedrete approfonditi soltanto adesso. E sono davvero entusiasta di ciò che stiamo per fare. Credo anche che vedrete un lato di lei che, finora, è emerso soltanto in alcuni fumetti che hanno esplorato a fondo questo personaggio e l'hanno fatto amare dal pubblico, e credo che sarà davvero un gran bel viaggio"

Sono tante le suggestioni intorno alla serie con protagonista Elizabeth Olsen: a partire dall'eclettico poster di WandaVision al fantomatico ruolo che potrebbe rivestire Visione: l'androide è infatti deceduto durante i fatti di Infinity War e, purtroppo, non è stato riportato in vita in seguito alla battaglia finale di Endgame. Possibile che Wanda crei dal nulla una realtà alternativa in cui il suo amato è ancora vivo?

Nei fumetti, d'altronde, Scarlet Witch ha dovuto affrontare spesso e volentieri una pericolosa instabilità mentale e, in effetti, i rumor vorrebbero che il personaggio di Elizabeth Olsen abbia addirittura un ruolo da villain in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voi cosa ne pensate?