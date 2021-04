WandaVision, Evan Peters ricorda: 'Non conoscevo il vero cognome di Ralph'

WandaVision è stata una serie piena di sorprese dal primo all'ultimo istante anche per i suoi protagonisti: allo stesso modo dei fan impegnati a partorire teorie su teorie, infatti, anche le star dello show Disney+ sono state messe alla prova da rivelazioni più o meno sorprendenti, come accaduto nel caso di Evan Peters.

La star di X-Men, la cui stessa presenza è stata forse la più grossa sorpresa per i fan della serie, ha infatti rivelato di non esser venuta a conoscenza del cognome del suo personaggio fino al momento di girare la scena in cui questo viene svelato.

Peters, che ha recentemente ricordato con piacere le riprese di WandaVision, ha infatti spiegato: "Non avevo idea che il suo cognome fosse Bohner. Quindi c'è questa scena in cui sono nella mia man cave e sto spiegando tutto a Monica Rambeau... Lei guarda il mio primo piano e fa: 'Bohner! Ralph Bohner!" ed io ero tipo: 'Bohner?'".

La presenza di Ralph è stata comunque motivo di delusione per parte dei fan, convinti che il personaggio visto in WandaVision fosse lo stesso Quicksilver della saga di X-Men. E voi, a quale fazione appartenete? Soddisfatti o delusi? Fatecelo sapere nei commenti! Ad oggi, comunque, pare non ci siano piani per una seconda stagione di WandaVision.