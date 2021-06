WandaVision, Evan Peters rivela il modo esilarante in cui il suo cameo è stato nascosto

Sebbene da tempo si parlasse di un cameo di Evan Peters in WandaVision, l'MCU è stato in grado di nascondere con le unghie e con i denti l'apparizione del Quicksilver della saga degli X-Men in questa serie targata Disney+.

Ed ora, ad alcuni mesi dall'effettiva scoperta del ruolo di Evan Peters in WandaVision, l'attore ha rivelato che per nascondere i suoi arrivi sul set, i piani alti della Marvel hanno escogitato un piano che sembra essere ben riuscito. Nel corso di un'intervista, il nostro Fietro ha detto che ogni qual volta doveva recarsi sul set per le riprese, era costretto ad imbaccuccarsi dalla testa ai piedi con un mantello nero, e in più, doveva sempre coprire il suo capo coperto da un ombrello per evitare qualsiasi fuga di notizie.

"È stato esilarante", ha detto. "In realtà sono sempre stato portato sul set di WandaVision con un mantello e un ombrello", ha aggiunto. "Ma è così eccitante che la gente ami entrambi gli spettacoli. È davvero bello lavorare con persone che danno il massimo".

Nel corso delle puntante, naturalmente, abbiamo capito che Evan Peters altri non era che un fantoccio di Agatha Harkness, un povero residente di Westview, soggiogato per tenere sotto controllo la famiglia di Wanda. Nessun multiverso, nessun Pietro alternativo insomma.