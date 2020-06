WandaVision, Evan Peters si sarebbe unito al cast della serie Marvel

Con Black Widow rinviato a novembre, la Fase 4 del MCU potrebbe debuttare ad inizio autunno con la prima serie targata Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. A dicembre sarà invece il turno dell'attesa WandaVision, per cui è arrivato da pochi minuti un importante aggiornamento.

Secondo quanto riportato da Charles Murphy, scooper solitamente informato sul dietro le quinte dei titoli Marvel Studios e in generale sulle grandi produzioni di Hollywood, Evan Peters avrebbe firmato per apparire nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un ruolo misterioso.

La fonte sarebbe la stessa che lo scorso marzo aveva anticipato la presenza di Peyton Reed tra i registi di The Mandalorian 2, notizia poi confermata ufficialmente dallo stesso regista con una foto scattata sul set della serie di Star Wars.

In caso di conferma, si tratterebbe del secondo ruolo in un titolo Marvel nel giro di pochi anni per Peters, che ha vestito i panni di Pietro Maximoff/Quicksilver nella saga degli X-Men conclusa l'anno scorso con l'uscita di Dark Phoenix. Una versione del personaggio, lo ricordiamo, è stata interpretata da Aaron Taylor Johnson in Avengers: Age of Ultron, dove Pietro è stato introdotto proprio come fratello di Wanda.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche ruolo per Peters? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi rimandiamo agli ultimi dettagli sulla trama di WandaVision.