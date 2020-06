WandaVision, l'evento Darkhold farà da tramite verso la serie?

WandaVision avrebbe dovuto vedere la luce proprio di questi tempi, ma in seguito alla riorganizzazione del calendario il momento in cui troveremo finalmente le nuove avventure di Scarlet Witch e Visione su Disney+ è slittato al prossimo dicembre.

L'hype, intanto, è già alle stelle: la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany si preannuncia come una delle più interessanti, se non addirittura la più interessante tra quelle annunciate dai vertici dei Marvel Studios.

Qualcosa, però, bisognerà pur fare per alleviare l'attesa dei fan: Marvel ci ha già pensato ed ha annunciato Darkhold, un evento su carta stampata in cui la nostra Scarlet avrà un ruolo importantissimo, tanto da aver rimpiazzato Doctor Doom sulla cover annunciata.

La sinossi dell'evento recita: "Darkhold vedere Doctor Doom scoprire l'antico Darkhold, un testo scritto dall'antico dio Chthon, aprendo senza volerlo allo stesso Chthon un passaggio per tornare nella nostra dimensione. Per fermarlo, Scarlet Witch recluta cinque eroi (Iron Man, Wasp, Black Bolt, Spider-Man e Blade). Per entrare nella dimensione di Chthon gli eroi devono leggere un passaggio del Darkhold, cosa che li condurrà alla pazzia".

Sono in molti, dunque, a credere che questo Darkhold avrà il ruolo di condurci per mano all'inizio di WandaVision: sarà vero? Lo scopriremo solo il prossimo dicembre. Le riprese di WandaVision riprenderanno a luglio; qui, nel frattempo, troviamo una raccolta delle più belle foto della protagonista di WandaVision.