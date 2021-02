WandaVision e quell'evidente omaggio a The Office: lo avevate notato?

WandaVision è sicuramente la produzione più innovativa vista sino ad ora nel Marvel Cinematic Universe. La serie Disney+ ha subito numerose influenze da sit-com di grande successo, tra queste nei primi episodi era evidente l'omaggio a Vita da Strega mentre, negli ultimi ci sono vari rimandi a The Office.

Anche se gran parte del settimo episodio di WandaVision fa chiaramente il verso a Modern Family, sono varie le occasioni in cui scorgiamo dei riferimenti alla serie americana con protagonista Steve Carell. In primo luogo la sigla d'apertura in cui ci sono diverse inquadrature di oggetti di uso comune che riportano al nome Wanda con un tema musicale piuttosto familiare. Inoltre sono varie le occasioni in cui i protagonisti dello show guardano nella telecamera in pieno stile mockumentary. Ora che WandaVision si trova quasi del tutto al passo con i giorni nostri, sarà interessante scoprire da quali altre sit-com prenderà spunto nei prossimi episodi.

In realtà tutti questi riferimenti erano già stati ampiamente anticipati da Kevin Feige che nel corso di un'intervista di presentazione per WandaVision aveva detto: "Amavo la TV e ho guardato fin troppi episodi di The Dick Van Dyke Show, Lucy ed io e Vita da strega. In questa serie ci spingiamo fino allo stile di Modern Family e The Office: il parlare alla telecamera, la shaky-camera, l'approccio da documentario. Se guardate alla Infinity Saga, non credo ci sia una singola persona che abbia affrontato un trauma maggiore rispetto a Wanda Maximoff. E nessun personaggio dispone di un set di poteri così oscuro e inesplorato come i suoi".

Chissà cosa ci riserveranno gli ultimi due episodi. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.