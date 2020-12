WandaVision: sarà l'evoluzione dei film Marvel Studios?

Secondo Paul Bettany, WandaVision è la perfetta continuazione dei perfetti film del Marvel Cinematic Universe, sostenendo che la serie che andrà in onda su Disney+ il prossimo 15 gennaio non avrà nulla da invidiare alle straordinarie produzioni cinematografiche sia in termini di budget che di effetti speciali.

Secondo quanto riferito, Kevin Feige e Co, hanno stanziato oltre 25 milioni di dollari per ciascun episodio di queste produzioni, e i risultati non potranno dunque che essere spettacolari, gli sforzi televisivi dello studio dovevano essere quasi indistinguibili dai loro blockbuster ad alto budget:

"Posso dirti che non c'è differenza nei valori di produzione. Sembra molto simile a ogni film Marvel in cui sono stato coinvolto", ha detto Bettany all'Emmy Magazine di questo mese coperto da WandaVision. "È una continuazione senza soluzione di continuità".

Mentre aziende come la Disney investono sempre più nello streaming per coinvolgere il pubblico anche da casa, la star di Iron Man e Avengers ha detto: "Non ci sarà più alcuna distinzione netta tra televisione e cinema, che ci piaccia o no, quindi è davvero eccitante essere parte di questa produzione che ha fatto un lavoro straordinario".

Gli spettatori secondo Bettany non troveranno alcuna differenza tra gli spettacoli Disney+ e i film Marvel, e lo stesso Feige sembra ormai sempre più predisposto a questo nuovo tipo di format che sarà un'evoluzione necessaria per il MCU:

"Lo streaming è il futuro, il luogo in cui i consumatori vogliono guardare le cose", ha detto Feige alla rivista. "Un'esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi ottenere con un film. Anche se i cinema resteranno sempre un punto di riferimento, lo streaming avrà sempre maggiore importanza".

Intanto, date un'occhiata al nuovo trailer di WandaVision.