WandaVision e Falcon & The Winter Soldier, scene inedite nel nuovo spot Disney Plus!

Il servizio di streaming on demand Disney+ ha pubblicato su YouTube un nuovo trailer ufficiale per le uscite di marzo 2021, mostrando una serie di scene inedite per WandaVision e Falcon & The Winter Soldier.

Nel ricordare che il prossimo mese del calendario porterà ai fan del Marvel Cinematic Universe il finale della serie tv con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, il video promozionale mostra il famoso veicolo tanto atteso da Monica Rambeau dirigersi a gran velocità verso Westview, senza ovviamente svelare l'identità del misterioso amico della figlioccia di Captain Marvel.

Nel filmato vengono presentate anche nuove scene di The Falcon and the Winter Soldier, prossima serie tv in arrivo dal 19 marzo: la storia è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e presenta Sam Wilson e Bucky Barnes alle prese con l'eredità di Steve Rogers e nuove pericolose minacce all'ordine mondiale. In origine questa serie doveva essere il primo degli show MCU a debuttare su Disney+, ma a causa dei rallentamenti alle riprese dovuti dal COVID-19 WandaVision è riuscita a guadagnarsi il primato.

Ricordiamo che Falcon & The Winter Soldier è stata diretta da Kari Skogland e include nel cast anche Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl, che torna nei panni di Zemo dopo gli eventi di Captain America: Civil War.