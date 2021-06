WandaVision e Falcon & The Winter Soldier: tutto tace ancora per il rilascio dei Blu-Ray

Anche se WandaVision e Falcon and The Winter Soldier fanno parte del catalogo di Disney+, sono molti a sperare che presto o tardi le due serie del Marvel Cinematic Universe possano avere una versione in Blu-Ray ma per ora, tutto sembra tacere.

Secondo quanto riferito da un rapporto di Matt Mitovich di TVLine, pare che i Marvel Studios al momento non abbiano intenzione di rilasciare questi show su supporti fisici collezionabili. Ovviamente, come spesso succede in questi casi, mai dire mai, visto che queste due serie hanno avuto sicuramente un grande impatto sul futuro dei Marvel Studios.

WandaVision ha aperto la Fase 4 del MCU, presentando al mondo, come non era mai stato fatto prima, il personaggio di Scarlet Witch, il suo struggente legame con Visione e il suo forte desiderio di normalità.

Falcon and The Winter Soldier ha invece definitivamente archiviato il capitolo Steve Rogers, sancendo l'avvento di un nuovo Captain America interpretato ora da Anthony Mackie e permettendo finalmente a Bucky Barnes, ex Soldato d'Inverno, di fare i conti con il proprio passato.

Loki è attualmente in onda su Disney+, e tenuto conto del prospero futuro del MCU, tra film e serie tv, voi acquisterete i Blu-Ray qualora questi dovessero entrare in commercio? Fatecelo sapere nei commenti.