WandaVision, questa famosa saga Marvel Comics è stata l'ispirazione della serie Disney?

Come ampiamente appurato l'attesissima nuova serie tv WandaVision prenderà spunto dalla run a fumetti Vision scritta Tom King, ma stando ad un rumor trapelato nelle scorse ore il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe avrebbe seguito anche un altro famoso fumetto per lo sviluppo della trama.

Stiamo parlando di "Alla ricerca di Visione", un classico della Marvel Comics firmato John Byrne: secondo lo scooper Charles Murphy, infatti, WandaVision adatterà anche alcune parti dell'arco narrativo di questa nota storia degli Avengers, che racconta di come Wanda andò in missione nella speranza di rimettere insieme Visione.

In definitiva, stando al report di Murphy, la serie porterà alla nascita della Visione Bianca, presentemente rumoreggiato per Avengers: Infinity War prima e Avengers: Endgame poi. "Sappiamo da tempo che WandaVision si svolgerà sia in quella che sembra essere una realtà alternativa fittizia (che avrà il look di una sitcom televisiva) sia nel mondo reale, in cui organizzazioni come la SWORD faranno il loro debutto", afferma Murphy. "Sembra che una delle trame secondarie ambientate nel mondo reale si ispirerà a Byrne e racconterà di come Wanda tenterà di riassemblare Visione".

Cosa ne pensate di questa indiscrezione? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che lo show, dopo alcune incertezze di comunicazione in fase promozionale, è ancora previsto per il 2020. Nel frattempo, in attesa di saperne di più in proposito, i fan chiedono con impazienza il trailer ufficiale.