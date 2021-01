WandaVision, una fan art immagina Viggo Mortensen nei panni di Magneto

Anche se è ancora molto, troppo, presto per sbilanciarsi al riguardo, nel futuro reboot degli X-Men targato Marvel Studios potrebbe anche essere presentato il nuovo Magneto del MCU, e partendo proprio da WandaVision, che racconta una storia dedicata alla figlia del personaggio, un fan ha pensato bene di creare una fan-art su Magneto.

A vestire i panni del Dominatore di Metalli, BFHDesign ha fantasticato sull'ottimo Viggo Mortensen, che effettivamente darebbe al personaggio un taglio drammatico affascinante e una fisicità e una mentalità più mature e formate rispetto a quelle dell'iterazione di Michael Fassbender ma ancora non così estreme (forse) come quelle della versione di Ian McKellen.

Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision ha debuttato su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i restanti 7 episodi della serie che continueranno a uscire a cadenza settimanale ogni venerdì. L'appuntamento, insomma, è da non perdere.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione dei primi tre episodi di WandaVision e alle interviste al cast della serie Disney+. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.