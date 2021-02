WandaVision, i fan in delirio dopo QUELLA rivelazione nell'ottavo episodio

A insignire ufficialmente Wanda del titolo di strega è stata dunque in quest'ultimo episodio Agatha Harkness, mandando letteralmente in delirio i tanti fan dello show: "Visione e Scarlet Witch... Sokovia... Il motivo per cui sono a Westview... Mio Dio, io amo WandaVision!", "Come potete non concordare sul fatto che Wanda aka Scarlet Witch sia l'Avenger più forte?", "E QUESTO FA DI TE LA SCARLET WITCH !", sono alcuni dei commenti che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

Un puzzle, quello che compone la storia della nostra Wanda Maximoff, a cui mancava un pezzo fondamentale: il nome! Già, perché nonostante sia stato chiaro a tutti sin dal primo momento che Wanda altri non fosse che la Scarlet Witch dei fumetti Marvel, della doppia identità del personaggio non si era mai fatta menzione durante il Marvel Cinematic Universe.

