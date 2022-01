WandaVision: fan furiosi dopo la mancata vittoria ai Golden Globe di Elizabeth Olsen

Nella notte scorsa si è svolta la cerimonia di premiazione degli ultimi Golden Globe, che hanno visto trionfare tra gli altri Succession e Il potere del cane di Jane Campion, così come anche il remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg. Una nottataccia per i fan dei Marvel Studios che si aspettavano il premio a Elizabeth Olsen.

Nottata amara per i fan dei Marvel Studios che hanno visto sfumare la possibilità di vedere premiata la Olsen per il suo lavoro come attrice in WandaVision, tra le serie più apprezzate del Marvel Cinematic Universe, nonché la prima ad essere diffusa in streaming su Disney+. La serie, candidata in diverse categorie ai Golden Globes 2022 è uscita dalla serata a mani vuote causando le ire dei fan Marvel che si sono immediatamente riversati in massa su Twitter.

"Nonostante non abbia vinto alcun premio, Elizabeth Olsen ha fatto comunque la storia del MCU essendo stata la prima attrice nominata ai Golden Globes per il suo ritratto di Wanda Maximoff nella serie di successo WandaVision. Siamo molto orgogliosi di lei (ci vediamo l'anno prossimo Golden Globes, lo dico io)", ha scritto un fan, riferendosi probabilmente a una eventuale candidatura della Olsen per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove vedremo Wanda accanto allo Stregone Supremo.

"A seconda di come la pensiate sui cinecomic, è innegabile che Elizabeth Olsen sia stata snobbata. Avrebbe dovuto vincere l'Emmy e avrebbe dovuto vincere il Golden Globe", scrive un altro.

Intanto, WandaVision è la serie più piratata del 2021 secondo le ultime analisi accompagnata nella top 10 da altre quattro serie Marvel, ovvero Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye e What If...?, tutte diffuse su Disney+.