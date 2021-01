WandaVision, i fan sono letteralmente terrorizzati da una scena del quarto episodio!

WandaVision non sta risparmiando sequenze inquietanti ai suoi fan: già i primi tre episodi ci avevano lasciato intendere in più di una scena quanto distorta e malata fosse la realtà in cui i nostri eroi stanno tentando di far sopravvivere fittizia, ma l'ultimo episodio rilasciato su Disney+ si è spinto ancora oltre.

Nel quarto episodio di WandaVision il velo della finzione cade definitivamente: seguendo le vicende di Monica Rambeau e dello SWORD abbiamo la conferma di quanto poco ci sia di reale in Westview, per quanto il personaggio di Elizabeth Olsen possa impegnarsi a cercare di convincersi (e convincerci) del contrario.

In una scena, però, abbiamo visto vacillare persino la nostra Scarlet Witch: ad un certo punto, infatti, la nostra si volta e vede Visione non più sorridente e in salute, ma cadaverico e con un vistoso buco al posto della Gemma, vale a dire il modo in cui tutti l'abbiamo visto in Avengers: Infinity War dopo esser passato per le ben poco amorevoli cure di Thanos.

Una sequenza che, seppur breve, non ha lasciato indifferenti i fan: "Vedere il corpo morto di Visione parlare mi ha traumatizzato", "È troppo spaventoso rivedere il corpo morto di Visione!", "Wanda sta rianimando il cadavere di Visione?" sono alcuni dei commenti che è possibile trovare su Twitter. E voi, che reazione avete avuto? Fatecelo sapere nei commenti!

La creatrice dello show, intanto, ha spiegato i motivi dell'uscita settimanale di WandaVision; secondo alcune teorie, invece, WandaVision potrebbe anticipare l'arrivo degli Inumani.