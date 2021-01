WandaVision, i fan notano un nuovo, inquietante parallelo con Avengers: Infinity War

Tre episodi dopo l'esordio dello show possiamo dichiararlo ufficialmente: star dietro a tutti gli easter egg presenti in WandaVision è davvero un'impresa! La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è letteralmente infarcita di riferimenti al resto del Marvel Cinematic Universe, al punto da rendere pressoché impossibile il coglierli tutti.

Fortunatamente ci sono i fan: i fedelissimi di casa Marvel si sono letteralmente scatenati in questi ultimi giorni, analizzando alla lente d'ingrandimento ogni singola sequenza di questi tre episodi finora rilasciati su Disney+. L'ultimo arrivato, in particolare, sembra nascondere un riferimento abbastanza palese ad una delle scene più tristi di Avengers: Infinity War.

Durante il parto, infatti, vediamo Geraldine assistere Wanda con delle frasi che a molti sono suonate familiari: a guardar bene, infatti, sembra quasi di rivedere passo passo la scena del film dei Russo in cui Visione incoraggiava la sua amata ad ucciderlo, in modo da impedire a Thanos di entrare in possesso della Gemma della Mente.

Certo, potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza... In tutta onestà, però, quanto visto finora ci lascia pensare che davvero poco, nel nuovo show Marvel, sia lasciato al caso! L'autore Jac Schaeffer, a tal proposito, sembra aver confermato un riferimento ad Agents of SHIELD in WandaVision; vediamo, invece, in che modo WandaVision potrebbe introdurre il Dottor Destino.