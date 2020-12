WandaVision: Un fan porta la famiglia Maximoff nel Marvel Cinematic Universe

Continuano le fan art dedicate ai protagonisti di WandaVision: questa volta vi segnaliamo dei disegni incentrati sulla famiglia Maximoff, di cui fanno parte alcuni dei supereroi più famosi creati dalla Marvel.

L'utente di Instagram @lukaswerneck ha voluto così immaginare la famiglia di Wanda Maximoff nello stile dei film che hanno riscosso un successo da record. In calce alla notizia possiamo quindi trovare i vari post che l'artista ha condiviso sui social, oltre a Scarlet Witch con un costume simile a quello che indossa nei fumetti, il fan delle opere Marvel ha anche ricreato con un nuovo design Magneto, suo padre, personaggio centrale nel mondo degli X-Men. Non solo, troviamo anche i disegni incentrati su Quicksilver e Polaris, rispettivamente fratello e sorella di Wanda, il primo è stato introdotto nel MCU nel film "Avengers: Age of Ultron", mentre Lorna Dane deve ancora fare il suo debutto.

Come sapete invece Wanda Maximoff è uno dei personaggi più importanti del Marvel Cinematic Universe, interpreteta da Elizabeth Olsen e al centro delle vicende di diversi film sui supereroi.

A partire dal prossimo 15 gennaio invece, saranno disponibili le prime puntate dello show di Disney+ su Wanda Maximoff e Visione, in attesa di scoprire quali saranno le vicende della serie, vi segnaliamo un nuovo spot TV dedicato a WandaVision.