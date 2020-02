Wandavision: un fan realizza un poster sulla serie Disney+ ispirato a Glass

Il trailer di Wandavision distribuito due giorni fa ha trovato grande riscontro tra i fan Marvel, aumentando l'attesa per la serie che verrà resa disponibile su Disney+. Diversi commenti sui social hanno fatto notare anche un tono a tratti spettrale del video che presenta le prime sequenze dello show basato sulle storie di Marvel Comics.

Ora online è comparso un fan poster che si ispira proprio al tono della serie tv e al film Glass, con il volto di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Secondo Paul Bettany, interprete di Visione, Wandavision è uno dei maggiori rischi della Marvel all'interno del panorama dei prodotti tv e cinematografici:"Sì, sono tornato per Wandavision...sono un tale ammiratore di Kevin Feige, ha preso un tale rischio con questo show e la concezione di questo show; è magnificamente scritto da lui e dal suo staff di autori. Ed è fottutamente folle. Voglio dire, sono così fuori di testa, le scelte che sta facendo. E i fan non dovranno aspettare molto a lungo".



Wandavision sarà disponibile su Disney+ dal mese di dicembre. Lo stile sarà quello delle sit-com mescolato al Marvel Cinematic Universe, con protagonisti i personaggi di Wanda Maximoff e Visione, i quali vivono le loro vite suburbane ideali, iniziando a sospettare che quello che vedono potrebbe non essere ciò che sembra.

Nel cast della serie anche Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn.

Su Everyeye trovate il trailer di Wandavision; tra i dettagli del video, l'abbigliamento di Visione che omaggia esplicitamente una storyline a fumetti.