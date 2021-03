WandaVision, i fan scovano un nuovo indizio su Mephisto: sarà il prossimo villain del MCU?

WandaVision è finito, ma ciò non ha di certo fermato le teorie dei fan. Anzi, sembra che si siano addirittuta moltiplicate e qualcuno è convinto che la serie in qualche modo, possa aver introdotto Mephisto all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nei fumetti, Mephisto è uno dei villain più presenti ed ha un profondo legame con il personaggio di Scarlet Witch. Wanda utilizza infatti l'anima del diabolico cattivo per dare vita ai suoi figli gemelli, personaggi che sono apparsi in WandaVision e che sono poi scomparsi alla fine dello spettacolo. I due hanno però richiesto l'aiuto della Maximoff e questa cosa ha portato alcuni a sospettare che Mephisto giocherà un ruolo importante nelle prossime vicende dell'eroina sokoviana.

Durante lo scontro finale tra Wanda e Agatha, quest'ultima ad un certo punto si trova in piedi di fronte a un cartellone pubblicitario per un detergente chiamato Squeaky Shine, e nell'angolo in alto a destra di quel cartellone c'è la scritta M&B Hardware, con il logo "M&B" ben visibile .

Questo ha spinto parte del fandom a pensare che le forze oscure di Mephisto e Blackheart fossero in una certa misura coinvolte. Non sappiamo se questo però sia frutto solo della fervida immaginazione dei telespettatori

o se sia qualcosa di realmente voluto dai piani alti della Marvel, una sorta di easter-egg insomma. Chi può dirlo? Intanto l'ultimo episodio di WandaVision ha riposto a tutte le domande dei fan ma, sembra che non sia stato particolarmente gradito dal pubblico. The Season Finale è infatti l'episodio di WandaVision con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes.