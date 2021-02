WandaVision, i fan sono certi che nella serie apparirà John Krasinski come Reed Richards

La verità è che ormai quasi tutti sono convinti del fatto che questo uomo del mistero, questo scienziato, sia Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic, che comunque sarà prossimamente protagonista del reboot cinematografico dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts e annunciato lo scorso dicembre 2020 da Kevin Feige. Da qualche parte, dunque, potrebbe - se non addirittura dovrebbe - apparire in anticipo sui tempi, e gli appassionati sono davvero certi che sarà in WandaVision , persino sicuri dell'attore che lo interpreterà: John Krasinski . Nel quinto episodio, Monica invia un messaggio a questo ingegnere aerospaziale senza nome chiedendogli di trovare un modo per entrare senza pericolo nell'Hex, e nel sesto episodio sempre Monica r iferisce a Jimmy Woo e Darcy Lewis che "dovrebbe incontrarsi con l'uomo entro un'ora oltre il crinale", decidendo dunque di tornare dentro l'Hex nonostante le sia stata sconsigliato da Darcy a causa delle modifiche irreversibili che questo c omporterebbe a livello molecolare , per molti dandole i poteri che la renderanno poi Photon ). Mentre l'identità del personaggio in questione potrebbe già essere rivelata nel settimo episodio di WandaVision , in uscita il prossimo 19 febbraio 2021 su Disney+, che dovrebbe anche essere la puntata girata in stile mockumentary in omaggio a The Office e Modern Family - sitcom moderne -, i fan hanno condiviso via social diversi tweet con teorie che puntano tutte a Krasinski nel ruolo di Reed Richards . Krasinski è un nome che gira a lungo tra i fan del MCU e che lo scorso marzo 2020 aveva anche dichiarato "di essere assolutamente disponibile a vestire i panni di Mr. Fantastic", che in realtà era soltanto l'ultima delle sue molte aperture al ruolo. Aveva però anche aggiunto di "non aver parlato con nessuno" della cosa, né con Kevin Feige né con altri esponenti dei Marvel Studios. Ad aprile 2020 è poi emerso il report che voleva Krasinski essersi incontrato con lo studio per "discutere di diversi progetti", anche se non è stato chiarito sé in quanto attore o autore, cioè regista e sceneggiatore dopo il recente successo di A Quiet Place - per altro interpretato dalla moglie Emily Blunt , altra fan favourite per il ruolo di Susan Storm a.k.a. La donna invisibile . In calce trovate una serie di tweet dei fan con diverse teorie intriganti.

