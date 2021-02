WandaVision e i Fantastici 4? Risponde la scrittrice della serie

Il quarto episodio della serie ha fatto subito discutere i fan, in particolare Kevin Smith aveva ipotizzato che WandaVision avrebbe introdotto i Fantastici 4 nel MCU. Jac Schaeffer ha però voluto smentire queste voci, durante un'intervista.

In particolare, gli appassionati avevano iniziato ad ipotizzare l'arrivo dei famosi supereroi dopo la scena in cui Darcy rivela la presenza di numerose particelle CMBR nella zona vicino a Westview. Anche la notizia di numerosi astronauti dello SWORD scomparsi sembrava dare credito al rumor riguardo l'arrivo dei Fantastici 4, ma Jac Schaeffer ha voluto spiegare meglio questa situazione. La scrittrice di WandaVision ha infatti parlato di questa teoria con i giornalisti di ComicBook.com, dichiarando: "Devo dire che la storia dei CMBR è stata principalmente una coincidenza. Quando stavo scrivendo la storia ho cercato di capire come funzionano le trasmissioni in televisione. Al college avevo un amico che stava scrivendo la sua tesi su una macchina che poteva misurare le CMBR. Sono sempre stata affascinata dal concetto delle radiazioni di fondo e dal funzionamento delle televisioni, ma se ne parlassi farei una brutta figura perché non l'ho mai capito".

Continua poi: "Ho fatto un po' di ricerche, ho chiesto l'aiuto di un'esperta, mentre le CMBR sono state una mia idea, non sono legate ad altro. Mi affascina il fatto che le onde radio viaggino per l'universo, non si fermano mai. Mi sembrava l'idea giusta per uno show incentrato su due Avenger".

Infine, vi segnaliamo il nuovo poster dedicato a WandaVision.