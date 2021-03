WandaVision, il fantastico easter egg di Blade Runner che forse non avete notato

Tra la grande quantità di riferimenti e citazioni presenti in WandaVision, la serie Marvel con Elizabeth Olsen e Paul Bettany da poco arrivata alla sua conclusione, nell'episodio finale è stato avvistato anche un fantastico easter egg a tema Blade Runner.

Una volta terminato lo scontro tra Scarlet Witch e Agatha Arkness, quando Westview è ormai libera dall'incantesimo di Wanda, nella piazza principale della cittadina si può infatti notare che il cinema Coronet riporta il cartellone di film fittizio intitolato "Tannhauser Gate", un palese riferimento al celebre monologo di Rutger Hauer nel capolavoro di Ridley Scott.

Le "porte Tannhäuser" vengono infatti citate dal replicante Roy sul finale della pellicola in quella che è senza dubbio una delle scene più iconiche della storia della settima arte, e c'è un motivo se gli autori di WandaVision hanno scelto proprio questo momento. Oltre ad essere un omaggio a Blade Runner, infatti, si tratta di un'allusione al dialogo esistenziale appena avvenuto tra Visione e il Visione Bianco, quando viene citato il paradosso della Nave di Teseo.

Vi eravate accorti di questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro giudizio finale su WandaVision.

Nel frattempo, a proposito del MCU, Disney+ ha pubblicato i character poster di The Falcon and the Winter Soldier.