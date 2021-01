WandaVision, i figli dei protagonisti diventeranno dei supereroi? Risponde Elizabeth Olsen

Con i primi due episodi pubblicati in streaming su Disney+ venerdì scorso, ha debuttato la prima serie tv del Marvel Cinematic Universe, WandaVision. Giocando con i meccanismi delle classiche sitcom che hanno fatto la storia della televisione, lo show cala i due supereroi in una dimensione quotidiana e domestica.

Come abbiamo visto nel finale del secondo episodio, Wanda rimane magicamente incinta di due gemelli, e c'è chi si chiede se questi ultimi avranno un futuro da supereroi, magari entrando nei Giovani Vendicatori (Young Avengers). Elizabeth Olsen, che interpreta Scarlet Witch, ha raccontato in una recente intervista che l'amore dei genitori dovrà permettere ai bambini di diventare tutto ciò che sono destinati a essere.

"Oh, penso che accoglierebbero e amerebbero qualunque cosa diventassero" ha spiegato a ET Canada parlando dell'ipotesi che i figli di Wanda e Visione seguano le orme dei genitori. "Perché ameranno i loro figli incondizionatamente, e ciò consentirebbe loro di diventare ciò che sono destinati ad essere."

Intanto, Kevin Feige ha anticipato che i prossimi episodi di WandaVision spiegheranno meglio i poteri di Scarlet Witch, e di conseguenza, forse, anche la sua gravidanza "istantanea". "Se guardate la Infinity Saga, non credo che nessuna persona abbia subito più dolore e traumi di Wanda Maximoff. E nessun personaggio sembra essere potente come Wanda Maximoff. E nessun personaggio ha un potere così mal definito e inesplorato come Wanda Maximoff."

Per altri approfondimenti su WandaVision, rimandiamo alla storia e alle origini dello SWORD e alle dichiarazioni di Kevin Feige sul numero di stagioni delle serie Marvel.