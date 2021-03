WandaVision, il finale rivela che Scarlet Witch è molto più potente di Doctor Strange

Si è conclusa ieri, 5 novembre 2021, la sensazionale WandaVision di Diseny+, prima serie live-action del MCU per il servizio di streaming online che si è rivelata infine essere una storia d'origini per quanto riguarda la figura di Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, oltre a una conclusione della storia d'amore con Visione.

Da che punto la si guardi, specie dopo le parole di Agatha Harkness, Scarlet Witch è ormai il personaggio più forte dell'Universo Cinematografico Marvel, specie in potenziale, non riuscendo ancora a comprendere e gestire del tutto i suoi straordinari poteri mistici derivanti dalla Magia del Caos. Essendo la più forte, è scontato che superi in abilità anche Doctor Strange, ma il fatto che venga direttamente dichiarata la sua natura è una grande attestazione della cosa.



È proprio la Harkness a rivelare che nel Darkhold, il Libro dei Dannati, è scritto "che la Scarlet Witch è destinata a gettare il mondo nel caos con la sua magia e che la sua potenza supera anche quella dello Stregone Supremo". E il Darkhold è una delle reliquie più importanti dell'Universo Magico Marvel, ora anche al cinema e in sul piccolo schermo.



Immaginiamo che scopriremo come si evolverà la situazione soltanto con l'arrivo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi il 25 marzo 2022.d