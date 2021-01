WandaVision, le finte pubblicità non sono semplici easter-egg: 'Capirete cosa significano'

Se state seguendo WandaVision, la prima serie tv dei Marvel Studios in uscita ogni venerdì su Disney+, di certo avrete notato gli spot pubblicitari inseriti all'interno di ogni episodio.

Ad esempio, il primo episodio della serie includeva una pubblicità per un tostapane stravagante realizzato dalle Stark Industries, che riecheggiava il traumatico momento in cui di Wanda e suo fratello Pietro rimanevano intrappolati sotto un missile delle industrie della famiglia Stark a Sokovia, come raccontato in Avengers: Age of Ultron; il secondo episodio prevedeva una pubblicità per un orologio Strucker, marchio che sicuramente avrà ricordato ai fan l'ex leader dell'Hydra Wolfgang Von Strucker, colui che guidò gli esperimenti su Wanda e Pietro per trasformarli in Scarlet Witch e Quicksilver.

Il terzo episodio di WandaVision invece è stato interrotto da uno spot per la Hydra Soak, altro riferimento alla celebre organizzazione malvagia del MCU.

Ebbene, sappiate che questi spot hanno un significato ben preciso: lo showrunner Jac Schaeffer, parlando con The Hollywood Reporter, ha anticipato che non si tratta di semplici easter-egg ma avranno una risonanza per la trama di WandaVision. "Gli spot pubblicitari fanno parte della narrazione della serie sin dall'inizio, ed è stato così divertente inventarli tutti. Per i fan della Marvel offrono riferimenti al passato, mentre per gli appassionati delle vecchie serie tv rimandano alle epoche passate. Ma significano molto di più. Capirete dove vogliono andare a parare."

Secondo voi cosa si nasconde dietro gli spot pubblicitari? Ditecelo nei commenti.