WandaVision, il folle mondo di Scarlet Witch e Visione nel nuovo trailer italiano

Manca ormai poco all'esordio di WandaVision: dal prossimo 15 gennaio tutti gli utenti Disney+ potranno finalmente ammirare la serie annunciata come un elemento di stravolgimento per il Marvel Cinematic Universe che conosciamo, attorno alla quale le aspettative createsi sono inevitabilmente altissime.

Ma sarà in grado, WandaVision, di reggere al peso di tutto quest'hype? Per dirlo con certezza non possiamo far altro che attendere il tanto atteso giorno del debutto, ma fino ad allora i trailer finora rilasciati possono risultare decisamente utili per farci un'idea di ciò che vedremo.

Il nuovo trailer di WandaVision, in queste ore reso disponibile anche con il doppiaggio in italiano, ci mostra dunque tutti gli elementi che dovrebbero caratterizzare lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany: realtà alternative, personaggi tornati in vita, universi paralleli e chissà che altro, il tutto in un continuo andirivieni di toni talvolta simili a quelli di una sitcom, talvolta evidentemente più cupi.

Insomma, quel poco che abbiamo già visto di WandaVision non ha fatto altro che incuriosirci terribilmente, nella speranza ovviamente che tanta attesa venga ripagata all'arrivo della serie sulla nota piattaforma streaming. Continuano, intanto, a fioccare le teorie più disparate: secondo alcuni, addirittura, WandaVision potrebbe spiegare la capacità di Deadpool di rompere la quarta parete.