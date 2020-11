WandaVision, le foto del primo episodio in bianco e nero: 'Una lettera d'amore per la tv'

Come abbiamo visto nella mattinata di martedì, la nuova copertina di Entertainment Weekly è dedicata a WandaVision, la nuova serie Marvel che sta per debuttare in streaming su Disney+, anche se una data di uscita ufficiale non è stata ancora comunicata. La rivista dedica allo show ampio spazio anche all'interno, con interviste e foto inedite.

Alcune delle immagini, relative al primo episodio di WandaVision, sono visibili all'interno della nostra gallery. La nuova serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany trae ispirazione dalle commedie che hanno fatto la storia della televisione attraverso i decenni. La premiere, quindi, è stata concepita e girata come una classica sitcom anni '50, con tanto di bianco e nero, abiti e luci d'epoca, e con la presenza del pubblico (vincolato da blindatissimi accordi di riservatezza) in studio.

"È stato folle" ricorda Elizabeth Olsen. "C'era qualcosa di meta-televisivo, mi ha ricordato di quando da bambina assistevo alle registrazioni delle mie sorelle". Paul Bettany ricorda invece l'iniziale imbarazzo, poi la prima risata del pubblico ha rotto il ghiaccio e da allora "è stato uno sballo. Volevamo continuare a recitare all'infinito, anche portarlo in tour o cose del genere. Tipo WandaVision on Ice".

Come ha raccontato il capo sceneggiatore Jac Schaeffer, WandaVision è "una dichiarazione d'amore alla televisione. Rendiamo omaggio e onore a tutti questi show incredibili, e alle persone che sono venute prima di noi, e allo stesso tempo cerchiamo di aprire un nuovo territorio."

Nei progetti dei Marvel Studios, la nuova serie rappresenta soltanto il primo tassello di una nuova era televisiva. A questo punto resta solo da scoprire finalmente la data di uscita, sperando che WandaVision non sia rimandata ancora.