WandaVision, ecco la foto di una giovanissima Elizabeth Olsen che vi conquisterà

Per celebrare l'uscita dell'episodio finale di WandaVision, John Stamos, protagonista della sitcom anni '80/'90, si è congratulato con Elizabeth Olsen condividendo una tenera foto ricordo dell'attrice da bambina.

"Un giorno è una ragazzina che vaga per il set, e la prossima cosa che sai è che sta conquistando un'intera città, controllando la mente dei cittadini per riprodurre le sue sitcom preferite!" ha scritto Stamos su Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una giovanissima Olsen sul set de Gli amici di papà. "Crescono così in fretta... Wanda aveva intuito che saremmo apparsi entrambi du Disney+"

Al tempo, l'attrice ha vissuto il dietro le quinte della sitcom per via della presenza nel cast delle sue sorelle Mary-Kate e Ashely Olsen, entrambe nel ruolo di Michelle Tanner.

Con l'ultima frase del post Stamos fa riferimento a Big Shot, la serie Disney+ in arrivo al mese prossimo che lo vedrà come protagonista. Lo show ruota attorno ad un allenatore di Basket del college che viene improvvisamente licenziato dall'istituto dove lavorava ormai da anni, ritrovandosi ad allenare in una scuola privata femminile. A scrivere la sceneggiatura troviamo Dean Lorey, mentre Garrett. Bill D'Elia ha firmato la regia dell'episodio pilota.

