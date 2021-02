WandaVision, ecco una foto dal set della Congrega di Steghe di Salem

Alla fine del settimo episodio di WandaVision, abbiamo scoperto la vera identità della vicina ficcanaso della coppia protagonista, Agnes, rivelatasi essere la strega Agatha Harkness, che poi nell'ottavo episodio ha ammesso di essere arrivata a Westview alla scoperta dei potentissimi poteri di Wanda Maximoff.

Prima di organizzare il viaggio nei ricordi di Wanda per capire l'origine dell'ESA e dei suoi poteri da Strega, scopertisi essersi risvegliati dal contatto con la Gemma della Mente e infine descritti come Magia del Caos, utilizzata inoltre da Wanda che la stessa Agatha chiama una Scarlet Witch, "essere mitologico che non si pensava esistesse realmente", all'inizio dell'episodio assistiamo alla storia d'origini di Agatha Harkness, nella Salem del 1693, in piena caccia alle streghe.



Proprio di quel momento, adesso, la pagina Instagram onset.unseen ha pubblicato via social un'immagine dal set durante le riprese del Rogo di Agatha, in bianco e nero e di grande fascino. La scena è molto importante perché dà credito all'esistenza delle streghe, i cui poteri e la cui Magia potrebbe provenire tanto dal Regno Quantico o dal Multiverso ma anche essere qualcosa di immanente e genetico, proprio come una mutazione, il che le potrebbe rendere effettivamente delle mutanti e introdurre in qualche modo gli X-Men, rendendo dunque Wanda una di loro e riportandola - anche se lateralmente - alle origini fumettistiche.



Vi lasciamo anche alla recensione dell'ottavo episodio di WandaVision.



