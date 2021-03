WandaVision: le foto di Visione pre-VFX scioccano i fan Marvel

Che Visione fosse interpretato da un essere umano in carne ed ossa, ovvero Paul Bettany, era cosa sicuramente nota ma, dobbiamo dire che fa un certo effetto vederlo prima degli effetti speciali realizzati in WandaVision in fase di post-produzione dalle sapienti mani di Tara DeMarco e del suo team.

In particolare i fan del Marvel Cinematic Universe sono rimasti letteralmente sconvolti dalla vista delle orecchie di Visione. Il sintezoide infatti, nel suo corpo interamente fatto di pregiatissimo vibranio, non ha alcun spazio per organi sensoriali come le orecchie ma, naturalmente Paul Bettany le ha e dunque nel corso delle riprese le mette in mostra prima che possano essere occultate in post-produzione.

Nelle ultime ore sono circolate sul web immagini dell'attore nel corso dei lavori per WandaVision, in alcune compare con il corpo e le mani completamente cosparse di trucco rosse mentre in altre, dove l'attore stava realizzando le scene in bianco e nero per lo show, compare interamente cosparso di un trucco violaceo. Bisogna dirlo, l'attore in questi scatti sembra stranissimo, quasi irriconoscibile, e questo ci fa comprendere quanto sia stato straordinario il lavoro svolto dietro le quinte dagli addetti agli effetti speciali.

Intanto, molti si domandano quale sarà il destino di Visione, dopo quanto successo nel corso delle battute finali di WandaVision.