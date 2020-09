WandaVision, tutto è frutto dell'immaginazione di Wanda Maximoff?

Il nuovo trailer di WandaVision ha permesso ai fan dell'MCU di dare uno sguardo alla serie che per prima approderà su Disney+. Sebbene sia lungo meno di un minuto e mezzo, esso è pieno zeppo di informazioni. Dopo averlo visto, in molti stanno provando a comprendere cosa precisamente accadrà in questi episodi dedicati a Wanda Maximoff.

Lo show con protagonista Elizabeth Olsen sarà sicuramente folle e le teorie sul suo conto che circolano sul web non sono di certo da meno. Basandosi sull'idea che Scarlet Witch sia uno dei personaggi più forti dell'universo Marvel alcuni utenti pensano che tutti gli avvenimenti della serie possano svolgersi nella sua testa. Insomma secondo questa teoria Wanda Maximoff sarebbe in una sorta di stato comatoso, controllata da potenti forze esterne che vorrebbero prendere i suoi poteri.

Per quanto questa teoria possa sembrare stramba, alcuni elementi del trailer sembrerebbero assecondala. La "prova" in questione proviene dalla scena della cena tra Wanda, Vision e i personaggi interpretati da Debra Jo Rupp e Fred Melamed. I sottotitoli rivelano che i due personaggi si chiamano Mr. e Mrs. Heart e in molti pensano che loro possano interpretare ciò che la protagonista femminile della serie sente nel suo cuore. In particolare i due coniugi fanno domande alquanto taglienti alla coppia, che ha non poche difficoltà a rispondere ma, sono cose di cui chiaramente Wanda si preoccupa molto.

Dunque WandaVision in tal senso non sarebbe un viaggio attraverso le linee temporali o il multiverso dell'MCU ma, sarebbe un viaggio che Scarlet Witch compie dentro se stessa in un momento di particolare difficoltà. Bisogna però comprendere chi potrebbe tentare di rubare i poteri di Wanda e la più papabile è la strega Agatha Harkness che sarebbe rappresentata della vicina ficcanaso Agnes. Inoltre vi ricordiamo che il trailer ha rivelato anche dei legami tra Wandavision, i Fantastici 4 e gli X-Men.