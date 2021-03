WandaVision: Funo Pop lancia due nuovi prodotti assolutamente spoiler!

Funko Pop sta continuando la sua copertura dello show WandaVision che ha inaugurato la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel su Disney+ in attesa di poter vedere sul grande schermo i nuovi lungometraggi targati Marvel Studios. Ora, se non siete in pari con le ultime due puntate della serie non procedete assolutamente nella lettura di questo.

ATTENZIONE SPOILER: seguendo gli eventi accaduti nell'Episodio 8 della serie Marvel, la Funko Pop ha già pronte per il lancio le sue due nuove figure e sono dedicate rispettivamente al personaggio di Agatha Harkness nella sua versione trasformata e definitiva mentre la seconda figure in arrivo riprodurrà le fattezze di White Vision, ovvero il Visione che viene rianimato dallo SWORD al termine dell'episodio, come si può vedere nella scena a metà dei titoli di coda. Tutto pronto quindi per l'atteso finale di stagione di WandaVision che approderà in streaming venerdì prossimo e avrà una durata di 50 minuti complessivi (pare).

Dopo le rivelazioni dell'episodio 8 i fan hanno già cominciato a speculare sulle origini di Wanda e dei suoi poteri. Dopo le scene in cui Agatha Harkness ha fatto ripercorrere a Wanda i momenti più importanti della sua vita, diversi fan delle opere della Marvel hanno iniziato a pensare alle parole di Kathryn Hahn, che ha affermato che la Gemma della Mente non ha fornito a Wanda i suoi poteri, ma ha più semplicemente "sbloccato" la sua magia. Una delle teorie principali afferma quindi che Wanda, come altre persone, possa essere in possesso di un gene mutante, responsabile per i suoi poteri.

Non resta che aspettare venerdì 5 marzo per il finale di stagione, nel frattempo ecco una spiegazione degli spot di WandaVision. Sul sito ComicBook.com le immagini dedicate alle nuove Funko Pop! di WandaVision.