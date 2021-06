WandaVision, quale sarà il futuro di Visione Bianca nel MCU? Risponde Paul Bettany

WandaVision è stato un progetto seriale acclamatissimo dal pubblico e dalla critica, che ha degnamente dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, approfondendo non solo il complesso rapporto tra Wanda Maximoff e Visione, ma introducendo anche nuovi personaggi tra cui Agatha Harkness e Visione Bianca.

Proprio il futuro di quest'ultimo è uno dei più grandi interrogativi di quanti hanno adorato questa produzione rilasciata da Disney+, che ricordiamo è una versione rivista e migliorata del Visione che abbiamo conosciuto nel corso degli anni. Visione Bianca è stato costruito sfruttando il corpo del sintezoide e ne ha addirittura conservato i ricordi come abbiamo visto in una bellissima scena in WandaVision. Sul suo futuro si è espresso proprio il suo interprete Paul Bettany, che in una lunga intervista rilasciata a The Playlist ha detto:

"Onestamente, ho molti amici della mia età, per i quali Visione Bianca è stato un grosso problema per loro negli anni '70. Quindi Kevin [Feige] ed io ne abbiamo parlato per anni. Ma non riesco a ricordare il momento in cui si è scelto di sfruttarlo. Sospettavo qualcosa quando abbiamo parlato di far fuori il mio personaggio in Avengers: Infinity War".

L'attore inglese ha poi aggiunto: "Voglio essere onesto, non so ancora cosa accadrà, non ho un contratto. Non lo so. Non lo so affatto. E tutto quello che so è che si tratta di una serie limitata. Quindi non so cosa potrebbe accadere di nuovo. Ovviamente immagino che sia improbabile introdurre un personaggio come Visione Bianca e non sfruttarlo ulteriormente".

Insomma, come spesso succede nel MCU, anche Paul Bettany preferisce non sbilanciarsi ma sicuramente ci sarà qualcosa nei piani di Kevin Feige. Voi cosa ne pensate?