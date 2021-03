WandaVision, ecco quale sarà il futuro di Visione nel MCU: lo svela Paul Bettany

Il finale di WandaVision ha stupito tutti gli appassionati delle storie della Marvel, in questa nuova intervista Paul Bettany ha quindi discusso del futuro del suo personaggio, al centro delle vicende della serie di Disney+.

Come sapete durante gli ultimi episodi dello show è stata introdotta una nuova versione di Visione, creata dallo Sword e che ha affrontato la sua controparte nata dai poteri di Wanda Maximoff. Durante lo scontro tra i due, Visione è riuscito a far cambiare idea al suo avversario, ma per ora non sappiamo ancora cosa è successo al personaggio con il volto di Paul Bettany. L'attore britannico ha quindi discusso del suo futuro nel MCU con i giornalisti di Esquire, in particolare affermando che sarà ancora presente nelle opere incentrate sui supereroi: "Amo Visione, si ci sarò ancora".

Inoltre ha discusso dell'impatto che avranno le vicende di WandaVision sul suo personaggio: "È questa la cosa importante giusto? Non ho mai avuto qualcuno di caro da perdere... Non so cosa sia il dolore perché non ho mai perso qualcuno. C'è ancora tanto da approfondire, perché è sempre apparso per dieci minuti qui, dieci minuti in un altro film. Adesso inizieremo a scoprire qualche dettaglio in più".

Infine vi segnaliamo questo easter egg presente in WandaVision.