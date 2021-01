WandaVision, quale futuro per Visione dopo la serie tv? Risponde Paul Bettany!

Nel corso di una recente intervista promozione, a due settimane dall'attesissima uscita di WandaVision, l'attore Paul Bettany ha discusso il potenziale futuro del suo personaggio Visione nel Marvel Cinematic Universe.

Come noto il supereroe è rimasto vittima della furia di Thanos durante Avengers: Infinity War dei fratelli Russo e non è potuto tornare in vita durante gli eventi di Avengers: Endgame, ma da quanto si è capito in base alle poche anticipazioni fatte per WandaVision, nella serie tv di Disney+ sarà presente come 'visione' - appunto - della compagna Wanda, che per qualche ragione è confinata in una realtà parallela di sua creazione.

Ciò non vuol dire che Visione è tornato in vita, dunque quale futuro potrebbe avere Paul Bettany nel MCU?

"Non parlerò di questo aspetto" ha dichiarato l'attore. "Ma voglio dire che adoro interpretare Visione. Mi piacerebbe assolutamente continuare in qualche modo, o forma, e tornare in questo franchise. Amo questo personaggio e penso che, come scoprirete quando guarderete la serie, tutto è possibile. Possiamo infrangere tutti i tipi di regole nel Marvel Universe. È una narrazione molto ricca ed è piena di opportunità per raccontare ogni sorta di storia. Ho adorato essere coinvolto in questo progetto ed è stato sicuramente il viaggio di una vita per me."

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti, ecco cosa ha ispirato la nascita della serie WandaVision.