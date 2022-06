WandaVision, i gemelli Billy e Tommy avranno un futuro nel Marvel Cinematic Universe?

Nella più recente uscita Marvel in sala, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, abbiamo visto anche i piccoli Tommy e Billy, figli di Wanda Maximoff e Visione già apparsi in WandaVision. La presenza dei due è il segno del potere che risiede nelle mani di Scarlet Witch, ma i due gemelli avranno un ruolo nel futuro del Marvel Cinematic Universe?

I due bambini apparsi in Doctor Strange 2 tecnicamente non sono gli stessi gemelli visti in Wandavision, i quali facevano parte della realtà alternativa in chiave sit-com creata da Wanda attraverso la Magia del Caos nella tranquilla cittadina di Westview. Dopo aver affrontato Agatha Harkness - che sarà presto protagonista del suo show spin-off House of Harkness - Wanda libera i residenti e saluta la sua intera famiglia fittizia, per poi dedicarsi allo studio del Darkhold.

In Doctor Strange 2, invece, vediamo una Scarlet Witch distrutta dalla perdita della sua famiglia e ormai corrotta dal Darkhold, che tenta di rapire i Billy e Tommy di una realtà alternativa (la Terra-838) per poter tornare ad essere la loro madre, con una sequela di eventi che porterà alla sua auto-distruzione.

Ma ci sarà un futuro per i piccoli Billy e Tommy all'interno del Marvel Cinematic Universe? Potranno avere un ruolo cruciale nelle fasi 4 e 5? Nell'infinità del Multiverso, è possibile che i gemelli spariti insieme all'Esa creato da Wanda in WandaVision, siano ancora vivi da qualche parte?

Un luogo potrebbe essere la Dimensione dei Sogni, una delle tante realtà alternative già esplorate nei fumetti della Casa delle Idee, che potrebbe in futuro essere preda di incursioni da parte di Stephen Strange o America Chavez: anche se l'esistenza di Billy e Tommy non è propriamente un sogno, si tratta pur sempre del frutto dell'immaginazione di Wanda, ed è possibile che siano sopravvissuti in questa dimensione.

Gli eventi della serie e del film, dunque, potrebbero essere semplicemente un ostacolo sul percorso del compimento della profezia di Scarlet Witch, che in via ipotetica potrebbe "rinascere" nella Wanda di Terra-838, con la ricerca di nuovi poteri per proteggere i suoi Billy e Tommy dopo l'evento traumatico del tentato rapimento.

Un'altra ipotesi è che in seguito al trauma i due gemelli, esposti alla Magia del Caos, possano diventare futuri supereroi - o al contrario villain - del Marvel Cinematic Universe, come accade nei fumetti Marvel, mettendo ulteriori basi per il debutto degli Young Avengers.

Non ci resterà che scoprirlo seguendo i futuri capitoli televisivi e cinematografici dell'universo Marvel in costante espansione, a partire dal film di prossima uscita Thor: Love and Thunder!