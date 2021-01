WandaVision, guardate il primo episodio a colori grazie a questo video Disney

WandaVision ha debuttato oggi con i suoi primi due episodi su Disney+ dando il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe per la gioia di tutti i fan. Oltre agli episodi, la Marvel, che è tornata in grande stile, ha rilasciato un video dietro le quinte sulla realizzazione della premiere della serie.

Lo show è stato girato con il pubblico in studio, come avveniva in molte popolari sitcom, nel video qui sopra potete vedere il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, la showrunner Jac Schaeffer e il regista Matt Shakman che si tuffano nella realizzazione dell'episodio.



Questa serie ci concede la possibilità di esplorare i personaggi di Scarlet Witch e Vision in un modo che non abbiamo mai visto prima, un mistero complesso si nasconde dietro il concetto di ricreare classiche sitcom televisive che hanno fatto la storia e ci appassionerà ancora per qualche settimana. Il terzo episodio debutterà venerdì 22 gennaio alle 9.00 su Disney+.



WandaVision vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni della coppia che abbiamo imparato ad amare nei film MCU. Leggi le nostre prime impressioni su WandaVision e Bettany ha assicurato che presto scopriremo se Visione è ancora vivo aumentando così l'hype di tutti i fan.



Avete visto i primi due episodi, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!