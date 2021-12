Da WandaVision a Hawkeye: i punteggi di tutte le serie Marvel Studios su Rotten Tomatoes

Il 2021 è stato l'anno del debutto per le serie tv dei Marvel Studios su Disney+, ma quale sarà stato lo show più apprezzato da critica e pubblico? WandaVision? Hawkeye? Scopriamolo insieme dando un'occhiata ai punteggi di Rotten Tomatoes.

Dopo due anni senza MCU (fatta eccezione per la settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, che tuttavia era produzione Marvel Television), il 2021 è stato l'anno del ritorno dei supereroi Marvel sul grande e piccolo schermo, ma anche un punto di partenza per la produzione seriale firmata Marvel Studios.

E con 5 show all'attivo distribuiti nel corso degli scorsi 12 mesi, è giunta l'ora di tirare le somme e vedere quali sono stati i più apprezzati da pubblico e critica.

Per far ciò ci affidiamo al sito raccoglitore di recensione Rotten Tomatoes, che forse un po' a sorpresa ci rivela un pareggio per il secondo posto e un prodotto d'animazione in testa agli altri live-action di casa.

What If...? (Tomatometer: 93% / Audience Score: 92%) Loki (Tomatometer: 92% / Audience Score: 90%) + Hawkeye (Tomatometer: 92% / Audience Score: 90%) WandaVision (Tomatometer: 91% / Audience Score: 86%) The Falcon and the Winter Soldier (Tomatometer: 89% / Audience Score: 82%)

E voi, siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere la vostra nei commenti.