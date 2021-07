WandaVision: tutte le idee tagliate dai Marvel Studios, incluso Doctor Strange

Come tutti sappiamo WandaVision ha vissuto un percorso travagliato in fase di produzione. Infatti l'inizio dei lavori nel Novembre 2019 ha preceduto di poco l'avvento del covid, che li avrebbe rallentati non di poco. La produzione è stata infatti messa in pausa per mesi, e diverse idee sarebbero state tagliate.

La fortunatissima serie del MCU avrebbe inizialmente dovuto avere 10 episodi, ma per motivi dovuti all'emergenza sanitaria il numero è stato ridotto a 9. Insieme a questa puntata tagliata, ci sarebbero molti eventi e personaggi che avrebbero potuto trovare spazio nello show. Alcune scene pare che non abbiano visto la luce del sole a causa di effetti visivi ancora "incompleti". Bisogna ricordare, infatti, che i lavori sulla serie sono terminati solo due settimane prima dell'uscita, e quindi non c'era proprio tempo per risistemare alcune scene ed inserirle.

Inoltre sembra che Monica e Darcy avrebbero dovuto avere uno spazio maggiore in WandaVision. In una sequenza i due, insieme a Billy, Tommy e Ralph, avrebbero dovuto provare a rubare il Darkhold dal seminterrato di casa di Agatha. Qui avrebbero trovato Señor Scratchy e scoperto in realtà era un demone. Pare che la scena fosse stata effettivamente girata, ma il poco tempo a disposizione non ha permesso di completare degli effetti visivi soddisfacenti. E dunque è stata tagliata.

Secondo un'altra rivelazione, inoltre, l'interprete di Ralph, Evan Peters, avrebbe dovuto avere un altro ruolo. Anche i piani per l'ingegnere spaziale erano altri e sicuramente più ampi. "Avevamo dei piani per l’ingegnere aerospaziale. Era più un’allusione ad un personaggio che poi sarebbe comparso, un personaggio secondario, ma non avevamo tempo di concludere quella storyline e quando abbiamo visto le teorie dei fan, che sono andati completamente fuori pista pensando a Reed Richards, abbiamo deciso di tagliarlo." ha dichiarato il regista Matt Shakman.

Un altro personaggio avrebbe dovuto avere maggior spazio. Si tratta del villain della serie, Agatha. Secondo lo script originale, infatti, avremmo dovuto vedere come arrivava a Westview e come sopravviveva per ben tre secoli. Molte le idee sul personaggio, che secondo lo showrunner Jac Schaeffer avrebbe dovuto rivelarci un ricco e interessante background. Un vero peccato.

Un personaggio che è invece stato totalmente tagliato è Doctor Strange. Lo stregone ha non pochi legami con Wanda e il suo mondo, e spesso abbiamo colto dei possibili agganci nella serie. Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios, ha rivelato che effettivamente Doctor Strange ci sarebbe dovuto essere. Il suo ruolo era quello di mandare messaggi a Wanda per farla tornare alla realtà, ovvero gli inserti pubblicitari che vediamo nello show. Alla fine la decisione di non includerlo ha avuto una ragione semplicissima. "Alcune persone potrebbero dire, ‘Oh, sarebbe stato così bello vedere Doctor Strange.’ Ma avrebbe portato via Wanda. Non volevamo che la fine della miniserie fosse mercificata per collegarsi al prossimo film – ecco il ragazzo bianco, ‘Lascia che ti mostri come funziona il potere.’ " ha dichiarato Feige in merito. E non ha tutti i torti.

Un altro dettaglio che è stato tagliato dall'ottavo episodio sarebbe invece commovente. Notato dai fan nello storyboard originale, il momento ritraeva Scarlet che si reca agli uffici di S.W.O.R.D. per riavere il corpo di Visione e potergli dare degna sepoltura. La donna avrebbe poi perso il controllo all'interno della struttura, affermando “Sono stanca che tutti si comportino come se avessimo perso soltanto Tony Stark! Come se lui fosse l’unico Avenger mai esistito”. In seguito Wanda cita anche Black Widow, che in Endgame fa la stessa fine di Stark.

Tanti gli elementi tagliati, che avrebbero arricchito ancora di più la serie di successo di Disney+. E mentre i fan si rassegnano al fatto che non ci sarà una stagione 2 di Wandavision, dopo aver conosciuto i gemelli Wiccan e Speed sperano invece nell'arrivo degli Young Avengers nel MCU.