WandaVision: Il quarto episodio ha rivelato come saranno introdotti gli X-Men?

Il trailer della seconda parte di WandaVision ha anticipato cosa potremo aspettarci nelle prossime puntate inedite, nel frattempo in molti credono che l'opera presente nel catalogo di Disney+ sarà importantissima per l'arrivo degli X-Men.

Come sapete, nel corso della quarta puntata intitolata "We Interrupt This Program", abbiamo scoperto che i poteri di Wanda hanno creato una realtà alternativa nella cittadina di Westview, inoltre gli abitanti dei paesi vicini sono stati influenzati dalla sua magia per credere che Westview non sia mai esistita. Secondo molti, grazie a questo effetto, Kevin Feige potrebbe spiegare i motivi dell'assenza dei celebri mutanti dai precedenti film del MCU, introducendoli quindi nel corso dei prossimi lungometraggi dedicati ai supereroi.

Quello che molti pensano accadrà sarà un effetto opposto a quello avvenuto nelle pagine di "House of M", celebre evento dei fumetti Marvel in cui Scarlet Witch crea una realtà senza mutanti. Siamo sicuri che queste vicende saranno ulteriormente approfondite nel film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", oppure nelle scene di "Spider-Man 3". La quinta puntata dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany sarà disponibile il prossimo venerdì 5 febbraio nel catalogo di Disney+, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della quarta puntata di WandaVision.