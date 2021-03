WandaVision: Il principale villain della Fase 4 è opera dello SWORD?

Nel corso della scena post-credit dell'episodio 8 di WandaVision abbiamo fatto una clamorosa scoperta ed ora iniziano a diffondersi particolari teorie a riguardo. In molti iniziano infatti a pensare che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe possa essere influenzata da questa scena in particolare.

Se ancora non avete visto l'episodio in questione, vi raccomandiamo di non proseguire oltre con la lettura di questa news.

Nell'epilogo dell'ultima puntata di WandaVision abbiamo scoperto che lo SWORD ha ricostruito il corpo di Visione e che, presumibilmente ne detiene il controllo. Il sintezoide appare totalmente diverso da come lo conoscevamo, è infatti privo di qualsiasi colore e in molti lo hanno infatti associato al White Vision della tradizione Marvel Comics.

Il corpo bianco di Visione è apparso per la prima volta in una vecchia trama di Avengers West Coast dei fumetti degli anni '80, che ha influenzato quasi certamente WandaVision per certi versi. La versione smontata e ricostruita nel corpo bianco di Visione faceva parte di un piano di un cattivo più grande e probabilmente questa trama è stata introdotta proprio con WandaVision. Faceva tutto parte delle manipolazioni di Immortus, l'aspirante maestro del tempo e del multiverso.

Chiaramente ci sarà un grosso conflitto nell'episodio finale di WandaViision, in quanto questa nuova versione del sintezoide si scontrerà quasi necessariamente con quella creata da Wanda nella sua bolla, portando a conseguenze che potrete sicuramente immaginare.

Intanto l'ultimo episodio di WandaVision ci ha mostrato quello che potrebbe essere il costume di Scarlet Witch.