WandaVision, quanto ha incassato la miniserie della Marvel?

WandaVision è considerata la prima vera serie TV del MCU, ed è lo show rivelazione di quest'anno. Anche se è preceduta da prodotti come Agents of Shield, infatti è la prima a volta che si crea un coordinamento tra i film e i prodotti televisivi.

WandaVision in poco tempo è riuscita a conquistare una larghissima fetta di pubblico, compresi spettatori che non sono i fan numero uno del MCU. Parliamo di una serie che in fatto di narrazione ha preso dei rischi e rispetto ai film ha tenuto alto il livello degli effetti visivi, che in un prodotto televisivo rischiavano di non essere all'altezza. Un pericolo però sventato anche grazie ad un budget non bassissimo di circa 25 milioni di dollari a puntata, per un totale di circa 225 milioni. Ma la domanda ora sorge spontanea: questo grande dispendio monetario in produzione ha ripagato? Ecco cosa sappiamo.

Sicuramente il guadagno si è visto non solo nel numero di persone che hanno guardato gli episodi, e dunque di streaming di ogni singolo episodio, ma anche nell'incremento di iscrizioni alla piattaforma su cui la serie ha debuttato, Disney+. Secondo alcune stime ci sarebbe stato un incremento di circa 8.1 milioni di iscritti in tutto il mondo, in particolare in India e in Indonesia, dove un abbonamento a Disney+ costa circa 20 dollari. Certo, parte del merito di questo incremento va diviso però con la serie The Mandalorian che ci ha stupiti con stunt mozzafiato.

Solo nella settimana 11-18 Gennaio 2021, inoltre, sono stati contati 434 milioni di minuti guardati, fino ad arrivare a 924 milioni nell'ultima settimana. Secondo una stima, nel complesso, la serie è stata guardata circa 81.3 volte di più rispetto al titolo medio su una piattaforma. Stime che fanno girare la testa e che, anche se rendono difficile fare un calcolo effettivo dei guadagni, ci danno la misura del profitto che Disney+ trarrà dalla serie.

Dunque un vero successo, che apre al MCU le porte della serialità fatta in grande e con grandi budget, in pieno stile Marvel.