WandaVision, sempre più incerta la data di uscita della serie Disney+: rinviata al 2021?

Nel confermare ufficialmente rinvio di The Falcon and the Winter Soldier, diverse riviste di settore hanno rivelato che l'arrivo di WandaVision su Disney+ dovrebbe avvenire come previsto entro fine 2020, ma a quanto pare non è ancora detta l'ultima parola.

Annunciando i registi che si occuperanno di Hawkeye, la serie incentrata su Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Kate Bishop, infatti, l'Hollywood Reporter ha affermato che i Marvel Studios avrebbero posticipato lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany a primavera 2021, periodo in cui uscirà anche Loki con Tom Hiddleston.

Facciamo notare però che Variety, Deadline e The Wrap nelle scorse ore hanno tutti indicato l'arrivo di WandaVision per fine 2020, come annunciato nei mesi scorsi dal CEO Disney Bob Iger, e dunque al momento è ancora presto per dare per certo il rinvio, anche perché con la sola seconda stagione di The Mandalorian in uscita questo autunno Disney+ ha un disperato bisogno di nuovi contenuti originali.

Come svelato nelle scorse settimane dall'attrice Kathryn Hahn, che nella serie vestirà i panni di una "vicina ficcanaso" della coppia, la produzione di WandaVision nei prossimi mesi farà ritorno sul set per una sessione di riprese aggiuntive. In attesa di novità, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor non confermati nel cast della serie ci sarà anche Evan Peters.