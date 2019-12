WandaVision includerà anche un personaggio molto amato della run di Tom King

Grazie al gigantesco CCXP di San Paolo, in Brasile, ormai una delle più grandi fiere dell'entertainment al mondo e gettonatissima come vetrina di presentazione per i grande studios di Hollywood, i Marvel Studios hanno presentato sul palco le loro serie tv, soprattutto The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.

In merito al progetto che vede protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Kevin Feige ha presentato sul palco una nuova immagine di WandaVision, anticipando anche che l'attesissima serie creata per il piccolo schermo da Jac Schaeffer, sceneggiatrice di Black Widow e Captain Marvel, introdurrà nel MCU il nome ufficiale di Scarlett Witch, ora passabile d'utilizzo grazie alla fusione con la Fox.



Si parlerebbe anche del fatto che Nightmare potrebbe essere il villain del serie, essendo questa connessa in continuity con il Doctor Strange in The Multiverse of Madness di Scott Derrickson, ma di base una delle principali ispirazioni dello show è la run The Vision di Tom King, di cui è stato in parte riprese il concept e alcune brillanti idee (ma così come da House of M o anche Avengers Disassembled). Il fatto che l'opera di King sia la maggiore ispirazione, però, risulta chiaro anche dalla conferma che nella serie comparirà anche il cane Sparky, ideato proprio dal talentuoso fumettista americano.



Ha detto Feige al CCXP: "Sì, è parzialmente ispirata a King. C'erano alcune copertina e tavole della sua opera nei sobborghi cittadini che hanno contato molto, per l'opera. Se conoscete quel fumetto, a un certo punto vedrete comparire anche il cane Sparky. Ma è soltanto ispirato a quella serie, va in una direzione diversa poi, in base a quanto creato dopo Endgame".



WandaVision sarà un mix tra sitcom, romance e superhero, per un'uscita prevista su Disney+ nel primo quarto del 2021.