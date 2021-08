Wandavision incontra GoT: Elizabeth Olsen diventa Daenerys Targaryen in un video

Il ruolo di Scarlet in WandaVision ha recentemente regalato ad Elizabeth Olsen una nomination agli Emmy, oltre a una grande fama tra il pubblico di tutte le età. Ma quello che molti non sanno è che prima di diventare Scarlet Witch, la Olsen avrebbe potuto prendere il ruolo di Daenerys in Game of Thrones.

Se siete curiosi di sapere come sarebbe stata nei panni della Regina, ci pensa un nuovo video pubblicato da Stryder HD, in cui viene usata la tecnica del Deepfake per inserire il volto di Elizabeth in alcune delle scene chiave del personaggio interpretato da Emilia Clarke in GoT. Qualcosa che è quasi stato realtà, perché come sappiamo la Olsen aveva fatto un provino per il ruolo di Daenerys, non andato a buon fine. Per fortuna, aggiungeremmo oggi, o probabilmente non l'avremmo mai vista esordire nei panni di Scarlet/Wanda in Captain America: The Winter Soldier nel 2014.

Il video realizzato da Stryder HD è molto realistico, e ci dà una vivida idea di come sarebbe stata la Olsen in quel ruolo, che l'attrice comunque non è mai stata vicina ad ottenere considerando come era andata la sua audizione. Elizabeth ha infatti raccontato che si è trattato di un provino imbarazzante e in cui si è sentita molto a disagio.

"Ho fatto il provino per, tipo, gli assistenti del direttore del casting in una piccola stanza a New York con solo una telecamera puntata su di me e loro che leggevano la sceneggiatura. Stavo facendo il discorso di Khaleesi quando è uscita dal fuoco. È stato terribile. Non sono stata richiamata. Avrei dovuto fermarlo, probabilmente lo farei adesso." Un'esperienza di certo non positiva, ma che col senno di poi lo si è rivelata, perché ha regalato all'attrice la possibilità di prendere il ruolo di Scarlet/Wanda.

Proprio in merito alla protagonista di WandaVision, la Olsen ha recentemente dichiarato di essere felice di averci potuto lavorare tanto nel tempo, arrivando a "cucirsi addosso" il personaggio. "Ho passato gli ultimi 7 anni a interpretare questo personaggio e lei è cambiata ed è cresciuta con me, - ha detto Elizabeth in un'intervista rilasciata all'inizio di quest'anno - ma è stato con WandaVision, e ora Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ho sentito un senso di proprietà e licenza creativa con lei." E ce ne siamo accorti tutti.