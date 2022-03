WandaVision: ecco l'incredibile concept art dell'autopsia di Visione

Da poco WandaVision ha celebrato il suo primo anniversario e così i vari concept artist che hanno lavorato alla serie hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio lavoro, condividendo alcune delle immagini che hanno dato vita alle scene più significative di questo show. Ultima della lista è l'autopsia di Visione.

Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, Phil Saunders ha rilasciato una delle rappresentazioni che riporta ad uno dei momenti più dolorosi della serie con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen. Il momento in questione riguarda la sequenza di eventi in cui Wanda si reca al quartier generale dello SWORD nel tentativo di recuperare il corpo di Visione. Quando arriva, tuttavia, gli agenti sono impegnati ad eseguire un'autopsia robotica sul suo amato Avenger.

L'idea di base era che lo smembramento di Visione avrebbe dovuto assomigliare in maniera assai evidente ad una vera e propria autopsia umana, con i lembi del torace bloccati all'indietro e con olio e altri liquidi lubrificanti che gocciolavano dappertutto.

"Il libro Art of WandaVision è finalmente uscito, quindi posso iniziare a postare alcuni dei progetti su cui ho lavorato nel mio breve periodo in quella mostra. Stavo cercando di umanizzarlo il più possibile, quindi ho cercato di creare un analogo di un'autopsia tradizionale, con organi bionici che imitassero l'anatomia umana", ha condiviso Saunders sul suo post Instagram.

Come sappiamo poi tutti, servendosi dei pezzi del sintezoide, lo SWORD ha dato vita a White Vision, il cui futuro nel MCU è ancora poco chiaro. Cosa pensate che accadrà a questo personaggio? Ditecelo nei commenti.