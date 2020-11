WandaVision, ecco gli incredibili disegni di Andy Park dedicati a Scarlet Witch

Mancano sempre meno al al rilascio ufficiale di WandaVision su Disney+ e a quanto pare i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a Scarlet Witch e Paul Bettany. Da mesi intorno a questa serie che introdurrà la fase 4 c'è un grosso alone di mistero e bisognerà capire quanto i poteri di Wanda Maximoff influenzeranno la realtà di questo show.

Per ingannare l'attesa però, sono stati da poco diffusi i concept di Andy Park per la protagonista femminile di WandaVision. Park ha iniziato la sua carriera come disegnatore di fumetti per Extreme Studios, una divisione di Image Comics. È entrato a far parte del team di sviluppo visivo dei Marvel Studios nel 2010 ed è stato l'illustratore concettuale per la maggior parte dei film del Marvel Cinematic Universe. La sua lista di crediti include The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Black Panther e Avengers: Endgame. È stato anche il supervisore dello sviluppo visivo di Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e l'imminente Black Widow.

Qui di seguito potete dare un'occhiata alle sue creazioni per la serie Disney+ qui di seguito che hanno come tema il cambiamento di Wanda nel corso degli anni. Tra l'altro come sappiamo, la serie sarà un viaggio in stile sit-com tra diversi decenni che, sono stati già più volte mostrati nelle varie immagini promozionali e anche negli straordinari Funko Pop dedicati a WandaVision. Come al solito, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.