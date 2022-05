WandaVision, l'inedita concept art svela una scena tagliata con Evan Peters

Mentre la storia di Wanda Maximoff prosegue con Elizabeth Olsen in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una nuova concept art dalle fasi di sviluppo della serie MCU WandaVision rivela una scena inedita che avrebbe coinvolto Evan Peters nei panni di Ralph Bohner, il falso Pietro Maximoff.

Tra le immagini pubblicate dal concept artist Chris Nichols, vediamo una scena tagliata da WandaVision in cui Ralph, Darcy Lewis (Kat Dennings) e i figli di Wanda, Billy e Tommy, provano ad entrare nei sotterranei della casa di Agatha Harkness (Kathryn Hahn) per impossessarsi del Darkhold.

Nei mesi scorsi avevamo visto anche alcune concept art su Visione, l'eroe interpretato da Paul Bettany: dopo il primo anniversario dall'uscita della serie su Disney+, i vari concept artist che hanno lavorato a WandaVision hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio lavoro.

Nel frattempo, è arrivata anche una triste conferma: non ci sarà nessun WandaVision 2. Lo show è stato concepito fin da subito come una miniserie che in 9 puntate ci fa entrare nella Westview dove Wanda e Visione vivono una vita felice insieme ai loro due figli, per poi mostrarci fino a che punto si spingono i grandi poteri della nostra protagonista, che diventerà la mitologica Scarlet Witch.

L'evoluzione del personaggio di Wanda Maximoff trova una prosecuzione nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove la supereroina cerca di affrontare le conseguenze di ciò che è accaduto proprio nello show a lei dedicato, mentre scopre la vastità del multiverso.

Di certo il primo anno di serie del Marvel Cinematic Universe non può che avere un bilancio positivo: dal primo show WandaVision alla più recente Moon Knight, passando per The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...? e Hawkeye, i Marvel Studios spaziano nei generi, nelle storie e negli stili.

Non ci resta che scoprire che cosa avranno in serbo per gli appassionati con le prossime uscite, a partire da Ms. Marvel che debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 8 giugno.