WandaVision, quali erano le intenzioni dello SWORD per il corpo di Visione?

Questi primi cinque episodi di WandaVision ci hanno fornito più dubbi che risposte: sono davvero tanti gli aspetti su cui la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany (o chi dopo di essa) dovrà far luce, in particolar modo dopo un quinto episodio che ci ha lasciati spiazzati sotto parecchi punti di vista.

Uno degli aspetti più controversi riguarda sicuramente il destino di Visione dopo la sua morte avvenuta in Avengers: Infinity War: l'episodio ci ha infatti mostrato come il corpo senza vita del personaggio di Paul Bettany fosse stato preso in consegna dallo stesso SWORD, ovviamente prima che la nostra Wanda venisse a conoscenza della cosa e facesse irruzione nel laboratorio.

Ma quali erano, quindi, le intenzioni dello SWORD relativamente al cadavere di Visione? La serie, ad oggi, non ci ha fornito spiegazioni al riguardo: anche dando uno sguardo ai fumetti (in particolare all'arco narrativo di Vision Quest), però, possiamo facilmente immaginare come lo SWORD potesse essere interessato a sfruttare Visione come arma di difesa, traendo vantaggio dall'avanzatissima tecnologia del nostro ma contravvenendo, in tal modo, alle esplicite volontà del protagonista di WandaVision.

Il fatto che Visione non ricordi in alcun modo la propria vita prima di Westview, inoltre, potrebbe indurci a pensare che, prima dell'intervento di Wanda, lo SWORD sia comunque riuscito quantomeno a resettare la sua memoria. Pensate anche voi che le cose siano andate in questo modo? Diteci la vostra nei commenti! Una nuova fan-art, intanto, ha immaginato uno spin-off di WandaVision su Jimmy Woo; secondo alcuni fan, invece, nei prossimi episodi di WandaVision potrebbe apparire Agamotto.